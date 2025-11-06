Hasta 2.000 bonos con 10 euros de descuento para impulsar las compras en el Mercado de San Bernardo

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con los propios comerciantes, ha anunciado una nueva campaña de apoyo y dinamización para fomentar las compras en los establecimientos del Mercado de San Bernardo.

La iniciativa, que busca impulsar el comercio local y el consumo de proximidad, tendrá lugar entre el 17 de noviembre y el 5 de diciembre.

Durante este periodo, los clientes podrán beneficiarse de un sistema de descuentos: se repartirán 2.000 bonos de descuento de 10 euros entre aquellos clientes que realicen compras superiores a 25 euros en cualquiera de los establecimientos del mercado. Los boletos deberán canjearse durante el mismo periodo de la promoción (del 17 de noviembre al 5 de diciembre).

Además de los bonos, la campaña premiará la fidelidad de los clientes durante la primera semana de diciembre. Del día 1 al 5 de diciembre, los compradores serán obsequiados con flores de pascua hasta finalizar las existencias.

Esta campaña se enmarca en las acciones continuas del Consistorio salmantino para promover un modelo de consumo cercano, sostenible y beneficioso para la economía local.

La efectividad de estas iniciativas ya se demostró en la última campaña de reparto de bonos celebrada en noviembre del pasado año. En aquella ocasión, se repartieron cerca de 14.000 bonos de 10 euros, logrando movilizar más de 118.000 euros en ventas dentro del propio mercado.