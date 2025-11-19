¡2.250€ de premio! El Ejército de Tierra reta a los colegios a contar su historia en los Premios Escolares 2026

El Ejército de Tierra instala en tres días un puente en Casariche

El Ejército de Tierra ha lanzado la convocatoria de los Premios Ejército 2026 en su disciplina de Enseñanza Escolar. El objetivo es que centros educativos nacionales presenten trabajos colectivos de sus alumnos relacionados con las múltiples actividades, la historia o las tradiciones del Ejército de Tierra español.

La efeméride principal de esta edición es el “250º Aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América”, que puede ser uno de los temas centrales de las obras. Otros temas incluyen:

Historia y componentes del Ejército.

Misiones internacionales y Campaña Antártica.

Actividades de protección del medio ambiente y cooperación civil.

Héroes y hazañas militares.

Categorías y Plazo de Presentación

La convocatoria establece seis categorías de participación que cubren los niveles de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio, y tres categorías específicas para alumnos de Educación Especial.

Cada una de las categorías está dotada con un premio de 2.250 euros, además de un trofeo y diploma que se entregarán al centro ganador.

Los trabajos deben ser fruto de un proyecto colectivo dirigido por un docente y podrán ser presentados desde el 22 de noviembre de 2025 hasta el 22 de enero de 2026. La presentación se puede realizar de forma preferente por correo electrónico a premiosejercito@et.mde.es, por correo postal, o a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa.