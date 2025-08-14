El próximo curso habrá hasta 2.430 plazas de ludotecas municipales en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca incrementará significativamente las plazas de su programa de ludotecas municipales para el próximo curso escolar, ofreciendo un total de 2.430 plazas, lo que supone un aumento de más de 600. Con un presupuesto inicial de 361.325 euros, la iniciativa busca facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que promueve una función pedagógica y de integración social.

Así lo ha anunciado este jueves la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante una visita a una de las ludotecas de verano. La concejala ha destacado el firme compromiso del Consistorio por apoyar a las familias salmantinas durante todo el año, especialmente en los periodos no lectivos como el verano, la Navidad, el Carnaval y la Semana Santa.

La nueva convocatoria de ludotecas municipales comenzará el próximo 6 de octubre y ofrecerá inicialmente 524 plazas, casi un 7 % más que en la edición anterior. El programa está dirigido a niñas y niños de 3 a 8 años, con la excepción del Centro de Acción Social (CEAS) de Puente Ladrillo, donde la edad se amplía de 6 a 12 años debido a un proyecto adaptado a las necesidades específicas de la zona.

Las actividades se desarrollarán en horario de tarde, dos días a la semana, con sesiones de hora y media de duración, en cada uno de los CEAS de la ciudad: Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires. Los menores participarán en juegos diseñados para fomentar su desarrollo social y personal, supervisados por monitores titulados que integran en su programación la educación en la igualdad, la cooperación, la tolerancia y el respeto a la diversidad.

El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto del 4 al 15 de septiembre. Las inscripciones se realizarán de forma electrónica a través de un formulario disponible en la web https://programasbienestarsocial.com/.

Para las familias que lo prefieran, el personal técnico de los CEAS también ofrecerá la posibilidad de realizar la inscripción de manera presencial. Para ello, será necesario solicitar cita previa llamando al teléfono 900 55 00 10.