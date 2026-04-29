2.500 alumnos participan en los encuentros Alumni de la USAL y Ayuntamiento de Salamanca en 2025

‘Salamanca Finde’, el programa que reúne a miles de antiguos estudiantes al año de la Universidad de Salamanca, ha conseguido volver a traer a la ciudad a un total de 2.500 alumnos para revivir su etapa universitaria a través de diferentes actividades de ocio, cultura y gastronomía.

La próxima convocatoria será el 29 y 30 de mayo, donde se celebrarán los aniversarios de los alumnos que cumplen 45, 50, 55 y 60 años desde la finalización de sus estudios. La siguiente se realizará el 17 de octubre, dirigida a quienes celebran 20 y 25 años de su graduación. Por otro lado, también habrá actividades complementarias como la que se celebrará en la Facultad de Medicina el 9 de mayo con el 35 aniversario de Medicina.

El plazo de inscripción finalizará el 24 de julio para los aniversarios de octubre, mientras que el 20 de septiembre será para el 7 de noviembre y el 30 de septiembre para aquellos que lo celebren el 21 de noviembre del presente año 2026.

Marta Gutiérrez, vicerrectora de Estudiantes, ha destacado que “el pasado año participaron en los aniversarios 2.514 personas, una cifra que refleja no solo la capacidad de convocatoria, sino también el cariño, la memoria y el sentimiento de pertenencia que miles de egresados siguen manteniendo hacia su Universidad”. El concejal de Turismo, Ángel Fernández, ha señalado que “el acuerdo entre Ayuntamiento y Alumni llena de ambiente y alegría la ciudad, estimula la economía y también el corazón de los egresados que regresan”.