Más de 2.500 salmantinos se forman en tecnología e inteligencia artificial en el Centro Tormes+

El Ayuntamiento impulsa actividades gratuitas para todas las edades, desde robótica y programación hasta oficios creativos y emprendimiento

Centro de Formación y Emprendimiento TORMES+
Centro de Formación y Emprendimiento TORMES+

Entre enero y julio de 2024, un total de 2.590 personas han participado en formaciones gratuitas sobre nuevas tecnologías e inteligencia artificial en el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+ y en el Espacio de Innovación Tecnológica (EITT) de Salamanca.

La programación ha incluido la Escuela de Emprendimiento, con 104 participantes que han recibido formación teórica y práctica para impulsar proyectos y generar empleo. Los campamentos Salamanca Tech han reunido a 960 escolares en Semana Santa y verano, con talleres de robótica, impresión 3D y programación. Además, 697 alumnos han participado en el programa escolar Steam Coles, que acerca la tecnología a los centros educativos.

El Fab Lab del Tormes+ ha formado a 285 personas en el uso de maquinaria y herramientas como cortadoras láser, bordado digital o gafas de realidad mixta. También, más de un centenar de artesanos han mejorado su competitividad en talleres de oficios creativos, y 76 personas han aprendido robótica y gemelo digital en el EITT.

A partir de septiembre, la programación incorporará nuevas ediciones de sus actividades estrella, junto a cursos renovados y el Salamanca Tech de Navidad, consolidando a la ciudad como referente en innovación y capacitación tecnológica.

