Unas 20.000 personas se vuelcan con Martín Gaite en su año: "Se trataba de conmemorar y difundir su legado y se ha conseguido"

Carmen Martín Gaite ha sido la gran protagonista de 2025 en Salamanca. El centenario del nacimiento y el 25 aniversario de la muerte de la escritora se han conmemorado con una programación de más de 60 actividades que han sido seguidas por unas 20.000 personas.

"Ha sido un año muy participativo. Se trataba de conmemorar y difundir el legado de la escritora, que fuera muy sentido por lo salmantinos y visitantes, y se ha conseguido", ha destacado el concejal de Cultura, Ángel Fernández, durante el balance presentado este viernes en el Ayuntamiento de Salamanca.

El Teatro Liceo ha acogido dos funciones nacionales ('El cuarto de atrás' y 'Caperucita en Manhattan') y el estreno de nueve propuestas de las compañías locales, mientras que el programa cultura Plazas y Patios ha ofrecido otras siete.Todas ellas han congregado a un total de 8.800 personas.

Plazas y Patios. Obra en homenaje a Carmen Martín Gaite | Belén Hurtado

'Salamanca culta y oculta' ha incluido en su última edición la visita guiada 'Carmen Martín y sus vecinos', realizada por 958 personas; un recorrido por el Centro Internacional del Español, con más de 300 visitantes; y la intervención teatralizada en el Colegio Mayor de Anaya, donde la escritora estudió Filología. Esta última actividad ha congregado a 943 salmantinos y turistas.

La capital del Tormes también ha acogido el fallo del Premio Nacional de la Crítica, conferencias, encuentros poéticos y talleres. Los programados en el Da2 para conocer el legado de Carmen Martín Gaite a través de sus collages "agotaron todas sus inscripciones", según ha subrayado Ángel Fernández.

Participación de más de 600 escolares

El concejal de Educación, Luis Sánchez, por su parte, ha señalado que más de 600 escolares de distintos centros de Salamanca han participado en las actividades. Una de las más destacadas ha sido el paseo interactivo 'Camina Carmiña', en el que los alumnos pudieron conocer los vínculos de la escritora con espacios como la plaza de los Bandos y la Universidad de Salamanca.

En 2025, además, se ha intensificado la labor de la biblioteca dedicada a la salmantina en el barrio de Pizarrales. "Más de 3.000 personas han participado en sus actividades y se han realizado más de 13.000 préstamos", ha destacado el concejal. Su fondo documental está integrado por unos 5.000 títulos, el 40% de ellos destinados al público infantil y juvenil.