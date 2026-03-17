Un 20 por ciento de los médicos secundan la huelga en Salamanca y se suspenden más de 850 consultas

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos. Foto de archivo

La segunda jornada de paro en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León en Salamanca ha sido secundada por el 20,76 % del total de los efectivos que tenían que trabajar este martes.

En cifras absolutas son 274 médicos en huelga de los 1.320 disponibles. Separados por atención, en especializada de los 891 efectivos disponibles, han secundado el parón 249, el 27,95 %.

Menos seguimiento ha tenido esta huelga convocada por los sindicatos en Atención Primaria. De los 421 efectivos que trabajan este martes, solo 25 están en huelga, lo que supone un 4,97 por ciento.

Por otro lado, este parón ha supuesto la suspensión de 854 consultas en Salamanca. En cuanto al número de intervenciones quirúrgicas canceladas, Sacyl apunta a 36 (41 %), mientras que se han suspendido 112 (12 %) pruebas diagnósticas y 472 (14 %) consultas externas .