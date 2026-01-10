Hasta 20 nuevas cajas nido están ya colocadas en el Parque de los Jesuitas de Salamanca

El Parque de los Jesuitas ha acogido en la mañana de este sábado 10 de enero un acto de lo más especial: se han colocado allí hasta 20 cajas nido. Estas han sido donadas al Ayuntamiento de Salamanca por la Asociación de Personas con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (AFIBROSAL) y la Peña Gaviota de Villavieja de Yeltes.

La colocación de estas estructuras tiene como objetivo fomentar la conservación y el aumento población de distintas especies animales compatibles y generadoras de beneficios a los ecosistemas. Por eso, cada vez son más los espacios naturales, tanto de la capital como de la provincia, que cuentan con estos dispositivos.

Al evento han asistido, en nombre del equipo municipal, las concejalas de Medio Ambiente, María José Coca, y de Salud Pública, Vega Villar.