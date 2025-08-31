Más de 200 actividades gratuitas para acercar la tecnología con la 'vuelta al cole'

Con el final del verano, la Junta de Castilla y León ha preparado su particular "vuelta al cole" digital. A través del programa CyL Digital, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha lanzado una completa programación de cursos y talleres gratuitos para que cualquier persona, sin importar su edad, nivel o lugar de residencia, pueda dominar la tecnología.

El objetivo es claro: garantizar que nadie se quede atrás en la era digital. Por eso, el programa ofrece un impresionante catálogo de 257 actividades presenciales en toda la comunidad. ¿Prefieres aprender desde casa? No hay problema, también habrá 31 cursos online disponibles en la plataforma.

La brecha digital es una de las principales preocupaciones y 'CyL Digital' ha puesto el foco en las zonas menos pobladas, es por eso por lo que casi la mitad de las actividades se celebrarán en el medio rural. Gracias a los 334 Centros Rurales Asociados, se impartirán 102 acciones formativas en los pueblos de las nueve provincias. Las 155 formaciones restantes tendrán lugar en los Espacios CyL Digital de las capitales, donde la demanda de conocimientos tecnológicos no para de crecer.

Pero el programa va más allá de los cursos. También se mantiene activa la certificación TuCertiCyL, con 21 convocatorias para acreditar conocimientos digitales, lo que ayuda a miles de personas a mejorar su currículum y su desarrollo personal.

CyL Digital se ha convertido en un referente nacional en inclusión tecnológica. Con más de 133.000 personas formadas de forma presencial y 69.000 en línea, su éxito radica en una estrategia de cercanía y equidad. Este año, el programa ha sumado novedades como aulas móviles que llevan la formación a los rincones más remotos y los talleres "Demo Days", sesiones prácticas de dos horas sobre temas tan actuales como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el hogar digital.