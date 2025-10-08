Más de 200 cámaras instaladas en las carreteras para la nueva campaña de la DGT hasta el 12 de octubre

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha una nueva campaña de vigilancia y control centrada en las distracciones al volante, el factor concurrente más habitual en los siniestros viales. La iniciativa, que se desarrollará hasta el próximo domingo 12 de octubre, busca concienciar y sancionar las conductas de conducción distraída o desatenta tanto en vías urbanas como interurbanas.

Según ha explicado Cristóbal Cremades, jefe provincial de Tráfico de Madrid, las distracciones son "el factor concurrente con más presencia en los siniestros viales con 13.164 casos, que suponen el 18% del total." La cifra se eleva aún más en los siniestros mortales, donde la distracción fue el factor más frecuente, con 406 casos (30%). Estos datos, ha añadido Cremades, hacen que "este tipo de campañas sigan siendo imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta."

Para esta operación, que se enmarca en la iniciativa europea Operation Focus on the Road de RoadPol, la DGT contará con la participación de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías autonómicas y locales que se sumen.

Además de la vigilancia a pie de carretera, la DGT empleará sus medios automatizados, incluyendo las 245 cámaras instaladas en las vías, que permiten constatar, entre otras infracciones, el uso del teléfono móvil mientras se conduce.

Los datos recopilados por diversos estudios internacionales y nacionales confirman que el teléfono móvil es la distracción más preocupante:

La última campaña de vigilancia (octubre de 2024) ya mostró que el 48,2% de las denuncias fueron por uso indebido del móvil, un incremento de 10 puntos respecto a 2023.

La Encuesta ESRA-2023 reveló que el 24,7% de los conductores españoles admitió leer mensajes de texto o usar redes sociales al volante, y un 22,2% reconoció hacer llamadas sin manos libres.

El Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO) destaca que los conductores distraídos son más propensos a dar volantazos, tienen tiempos de reacción más largos y perciben menos información del entorno de tráfico, lo que aumenta significativamente el riesgo de accidente.

Un aspecto clave de esta campaña es la participación de voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM). Estos voluntarios, que colaboran con la DGT desde 2007, acompañarán a los agentes en los controles de 17 provincias (como Albacete, Málaga, Valencia o Zaragoza, entre otras).