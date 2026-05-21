Casi 200 facultativos secundan la huelga médica en Salamanca este jueves

La convocatoria para asistir a la huelga médica va perdiendo fuelle con el pasar de los meses. En esta ocasión, un total de 195 médicos de los 1.425 disponibles han secundado las movilizaciones en la capital del Tormes. En total, ha sido un 13,73 por ciento de los profesionales dividiéndose los mismos en 176 de Atención Especializada y 19 de Primaria.

El alcance de las movilizaciones en el resto de provincias ha sido el siguiente: Ávila, 7,1 por ciento 28 médicos en huelga; Burgos, 21,4 por ciento, 203 en huelga; León, 27 por ciento 320; Palencia, 15,7 por ciento 59 médicos; Segovia, 12,6 por ciento 61; Soria, 21,1 por ciento 45; Valladolid, 12,1 por ciento 201 médicos; y Zamora, 8,7 por ciento, 38 médicos en huelga.

El número estimado de consultas canceladas en Medicina de Familia y Pediatría ha sido de unas 546, mientras que las pruebas diagnosticadas canceladas ha sido de 65, suponiendo un 11 por ciento; y de consultas externas ha sido de 317, siendo el porcentaje del 10 por ciento.

Por otro lado, el número de operaciones que se han cancelado en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es de 46, menos que el día anterior y suponiendo un total del 59 por ciento. Cabe destacar que el día anterior, secundaron la huelga un 12,73 por ciento, mientras que las operaciones que no se realizaron fueron de 52.