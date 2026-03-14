200 farmacéuticos se reúnen en Salamanca en la II Jornada de Alimentación y Farmacia de Castilla y León

Este sábado, 14 de marzo, los farmacéuticos de toda la región tenían una cita muy especial en Salamanca, más en concreto en el Colegio y Hospedería Arzobispo Fonseca, donde se iba a celebrar la II Jornada de Alimentación y Farmacia de Castilla y León. Un encuentro que ha servido para reunir a expertos sanitarios bajo el lema “Alimenta tu tercera juventud” y así fijar el objetivo del evento en los buenos hábitos alimentarios y nutricionales.

Todo el programa se ha estructurado en cinco mesas informativas diferentes, además de otra que servirá de debate y una más que se ha preparado como taller práctico de showcooking y plasmar en primera persona los aspectos relacionados con la alimentación en la edad adulta.

En el acto han estado presentes María Engracia Pérez, presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca; María de la Vega Villar Gutiérrez, concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca; María Teresa Escribano Bailón, delegada del Rector Magnífico para Estudios de Postgrado y Formación Permanente de la USAL; Carmen del Campo Arroyo, vocal nacional de Farmacéuticos en la Alimentación del Consejo General de Farmacéuticos de España; y Rebeca Cuenca Velasco, vocal de Alimentación del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León.

María Engracia era la encargada de abrir el acto, dirigiendo sus palabras a todos los farmacéuticos presentes en el lugar: “Queremos consolidar esta jornada como un espacio de actualización científica en torno a la alimentación y su impacto en la salud, seguir reforzando el papel del farmacéutico en la promoción de la salud de los ciudadanos”. De este modo, se quiere mostrar la cercanía entre profesionales de la farmacia y cualquier persona de a pie.

Entre los diferentes temas que se van a tratar están: el papel que juegan los antioxidantes en el envejecimiento; la relación entre alimentación y salud cardiovascular; la prevención de la sarcopenia en personas mayores o las pautas alimentarias y fitonutrientes más adecuados para minimizar los síntomas asociados a la menopausia y la postmenopausia. Por otro lado, también se quiere fomentar las prácticas de ejercicio físico, además de profundizar en la identificación de problemas de masticación y disfagia en adultos mayores.

La propia presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca ha destacado también la importancia de las farmacias rurales, no sólo dispensado fármacos, sino “desempeñando una importante labor de información sanitaria, prevención y asesoramiento”.

Rebeca Cuenca Velasco, por otro lado, en la presentación ha indicado que “esta etapa de la vida está caracterizada por múltiples cambios fisiológicos y muchas veces con presencia de enfermedades crónicas que implican el uso de medicamentos cuyo efecto puede verse afectado por la alimentación. Por ello, conocer cómo pueden influir, va a permitir a los farmacéuticos poder transmitir pautas a nuestros pacientes que aumenten su salud”, dando más importancia aún a una temática que afecta al 27 por ciento de la población de la región, que se sitúa por encima de los 65 años.

Por otro lado, también han destacado que la mesa incluirá debates entorno a la “Importancia del ejercicio físico y la alimentación adecuada al mismo”, participando profesionales como Teodora Ruano Sanchón, ex ciclista profesional; Alberto López Moreno, ex futbolista profesional y médico deportivo; Jorge Higinio Carretero García, ex presidente de la Real Sociedad Deportiva Alcalá; y Juan Villuendas Gorrochategui, farmacéutico y dietista-nutricionista especializado en nutrición deportiva.

Con el showcooking mencionado anteriormente, se finalizará el programa de este día enseñando a los asistentes a realizar diferentes recetas saludables que mejoren la salud en el día a día en las personas de la tercera edad.