Más de 25.000 viajeros pasaron por el aeropuerto de Matacán durante 2025

El Aeropuerto de Salamanca ha registrado un total de 25.677 viajeros durante 2025 y 9.625 movimientos de aterrizaje y despegue, lo que supone un incremento del 27% y 13,9%, respectivamente, en comparación al año anterior, según datos facilitados por Aena.

Del total de pasajeros, 24.141 utilizaron vuelos comerciales a destinos como Palma de Mallorca y Gran Canaria. También a capitales europeas como Londres, Praga y Viena e incluso a países fuera de la Unión Europea (Egipto). El aumento en este caso ha sido del 30,2% respecto a 2024.

Matacán y el resto de aeropuertos de Aena han contribuido a que el grupo haya cerrado 2025 con récord histórico de pasajeros: 384.837.183, un 4,2% más. "Es una muestra clara de la necesidad y de la situación que se producirá en los próximos años en las infraestructuras, que tendrán que adaptarse a la capacidad disponible y a los ambiciosos proyectos de ampliación y remodelación", han defendido en un comunicado.

Situación de Castilla y León

Tráfico en los aeropuertos de Castilla y León (10cmx7cm) | ICAL

El aeropuerto de León también ha cerrado 2025 con un aumento de viajeros: 74.143, un 19,4 por ciento más respecto a 2024. El resto de los de Castilla y León han registrado pérdidas. Valladolid ha sido la provincia más afectada, con una disminución del 54,5% y una caída de 105.000 pasajeros en un año. El descenso en Burgos ha sido del 1,3%. hasta totalizar 2.463 personas.