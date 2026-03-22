El 25,7 por ciento de los despidos que llegan a los juzgados en Salamanca se resuelven con sentencia favorable para el trabajador

Durante 2025, los juzgados de lo Social de Castilla y León resolvieron un total de 5.363 asuntos individuales por despido, de los que un 28,6 por ciento contaron con sentencias favorables a los trabajadores y en un 42,8 por ciento hubo conciliación. En concreto, estos tribunales dieron la razón a los trabajadores en 1.535 asuntos, mientras que las conciliaciones sumaron 2.351.

Según datos que facilita el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recoge la agencia Ical, en el ámbito específico de los despidos individuales, los tribunales salmantinos gestionaron 750 casos, lo que representa un repunte del 2,2 por ciento en comparación con el periodo anterior.

De este volumen de litigios, destaca de forma significativa el incremento en las resoluciones que dieron la razón al empleado: las sentencias favorables a los trabajadores crecieron un 10,9 por ciento en la provincia, sumando un total de 193 fallos estimatorios. En términos porcentuales, el 25,7 por ciento de los despidos resueltos en Salamanca terminaron con una victoria judicial para el trabajador, una cifra que sitúa a la provincia por delante tan solo de la provincia Valladolid y por detrás del resto; en casos como el de Soria o Ávila, este indicador superó el 40 por ciento.

Despidos resueltos por los juzgados de lo social | Ical

Por otro lado, la vía del acuerdo amistoso ha perdido peso. Los casos de despido que finalizaron mediante conciliación en Salamanca descendieron un 11,3 por ciento, con un total de 213 acuerdos cerrados. Este dato coloca a la provincia charra con una de las tasas de conciliación más bajas de la Comunidad, fijada en el 28,4 por ciento sobre el total de asuntos resueltos. Contrasta con zonas como León o Valladolid, donde más de la mitad de los conflictos por despido se solucionaron mediante el pacto entre las partes antes de llegar a juicio.