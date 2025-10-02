Más de 26 millones en ventas: Salamanca rinde homenaje a sus comerciantes y celebra el éxito de SALdeCompras

El Teatro Liceo de Salamanca acogió la tercera edición de la Gala del Comercio salmantino, un evento que sirvió para reconocer la trayectoria y el talento de los profesionales del sector, al tiempo que el alcalde, Carlos García Carbayo, destacó el éxito de las plataformas municipales de apoyo.

En su intervención, García Carbayo puso el foco en la plataforma SALdeCompras, que en sus dos años de funcionamiento ha movilizado 26,6 millones de euros en ventas en el comercio de la ciudad, con un total de 526.347 operaciones registradas. "Es una herramienta que funciona y con la que los salmantinos están plenamente familiarizados", señaló el regidor.

Además, el alcalde avanzó los resultados de la reciente II Ruta del Comercio (celebrada del 25 de agosto al 6 de septiembre), que logró incrementar las ventas locales en casi 157.000 euros respecto al mismo periodo del año anterior.

Carlos García Carbayo en la III Gala del Comercio

Reconocimiento a la excelencia y el compromiso

La gala sirvió para premiar la dedicación y el compromiso de los autónomos y pequeños empresarios de Salamanca. El alcalde elogió a los galardonados por "reconocer el talento, el trabajo y el compromiso de autónomos y pequeños empresarios que madrugan, arriesgan, innovan y atienden con una sonrisa".

Entre los galardonados, destacan Joyería Cordón, Cortinas Emilio Paradinas y Nicolás Benito (Trayectoria profesional); Joyería Cid (Relevo generacional); Confitería La Industrial (Comercio más emblemático), y Frutería Castilla, que recibió el premio al comercio más participativo en SALdeCompras y el Comercio favorito del público.

Incentivos y futuro del comercio

García Carbayo recordó que SALdeCompras continúa perfeccionándose, ofreciendo un incentivo directo al consumo: los clientes que compran en comercios adheridos obtienen una gratificación del 6% del total de la compra, canjeable en librerías, gimnasios o servicios municipales.

La gala, enmarcada en la III Semana del Comercio, es fruto del diálogo con las asociaciones sectoriales AESCO y ASECOV, y del apoyo de la Junta de Castilla y León. Saturnina Moro, secretaria general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, clausuró el acto subrayando el papel del comercio como motor económico y social, y pieza fundamental de la identidad de Salamanca: "Si el comercio prospera, Castilla y León prospera", concluyó.