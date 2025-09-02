Más de 27.000 familias solicitan el Bono Infantil en Castilla y León: Salamanca refuerza el apoyo con Mediacyl

Más de 27.300 familias de Castilla y León han solicitado ya el Bono Infantil, una ayuda de 200 euros por menor destinada a cubrir actividades extraescolares y facilitar la conciliación laboral y familiar. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre.

En Salamanca, este apoyo se complementa con el trabajo de Mediacyl, el servicio de mediación familiar de la Junta de Castilla y León. La provincia cuenta con tres sedes: una en la capital y dos más en Ávila (Arenas de San Pedro y Candeleda), además de los centros en Zamora capital y Benavente, que forman parte de la red de apoyo a las familias de la zona.

Bono Infantil: 200 euros para la conciliación

El Bono está dirigido a familias con hijos de entre 4 y 12 años, siempre que ambos progenitores trabajen y los ingresos no superen los 55.000 euros anuales —o 27.500 en el caso de familias monoparentales—. El presupuesto global de la Junta para esta ayuda asciende a 16 millones de euros, ampliables si fuera necesario.

Durante su visita al centro Mediacyl en Burgos, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, animó a las familias que aún no han tramitado la ayuda a hacerlo antes de que finalice el plazo.

Mediacyl Salamanca: acompañamiento cercano

El servicio Mediacyl Salamanca es uno de los pilares de apoyo a las familias de la provincia. Ofrece atención gratuita y confidencial en conflictos intrafamiliares, con equipos de psicólogos, trabajadores sociales, mediadores y abogados especializados en materia de familia.

En lo que va de 2025, 569 familias han acudido a alguno de los 15 centros Mediacyl repartidos por toda la Comunidad. De ellas, 325 personas han participado en Salamanca en actividades de la Escuela de Familias, un espacio formativo que en esta provincia ha desarrollado 20 sesiones sobre temas como la crianza en la adolescencia, la prevención de la violencia intrafamiliar, la gestión de herencias o la atención a personas dependientes.

Recursos al alcance de las familias

El acceso al servicio se realiza mediante cita previa telefónica o directamente en los centros, sin lista de espera y con horario continuado de lunes a viernes, de 9:30 a 21:00 horas.

Blanco subrayó que tanto el Bono Infantil como Mediacyl persiguen un mismo objetivo: favorecer la conciliación y fortalecer a las familias salmantinas y de toda Castilla y León, evitando procesos traumáticos derivados de conflictos