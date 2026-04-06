El 27 de mayo y el 11 de noviembre: fechas para obtener el título de la ESO para mayores de 18 años

Alumnos realizando los exámenes de acceso a la ESO para mayores de 18 años

La Consejería de Educación de Castilla y León informa que las pruebas libres para la obtención directa del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para las personas mayores de 18 años tendrán lugar el 27 de mayo y el 11 de noviembre.

Los éxamenes se realizarán en un Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) por cada provincia de la Comunidad, también en Ponferrada.

Las personas que deseen realizar estos exámenes deben enviar la documentación requerida a través de la solicitud que abre el plazo del 8 al 20 de abril en el caso de las pruebas que se celebrarán en el mes de mayo y del 28 de septiembre al 9 de octubre para las pruebas que tendrán lugar en noviembre.

Las pruebas constarán de tres partes, correspondientes a los tres ámbitos de conocimiento en los que se organizan las enseñanzas de la ESO para personas adultas: ámbito Científico-tecnológico, ámbito Social y ámbito de Comunicación. Esta última consta de dos ejercicios, uno de Lengua Castellana y Literatura y otro de Lengua extranjera, a elegir entre Inglés o Francés.

Las solicitudes se podrán enviar a través del siguiente enlace.