Hasta 3.000 euros para trabajadores afectados por ERTE en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha convocado ayudas directas de hasta 3.000 euros para trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con el objetivo de paliar la pérdida de ingresos derivada de la suspensión o reducción de la jornada laboral.

La convocatoria está dirigida a empleados de centros de trabajo en Castilla y León que hayan estado en ERTE al menos 10 días entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026. La ayuda será de 10 euros por cada día completo de suspensión, con un máximo de 300 jornadas, mientras que en casos de reducción de jornada o contratos a tiempo parcial se calculará de forma proporcional.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 780.000 euros, que podrá ampliarse hasta duplicarse en función de la demanda. Además, podrán beneficiarse trabajadores afectados por cualquier tipo de ERTE, incluidos los de fuerza mayor, causas económicas (ETOP), Mecanismo Red o procedimientos concursales, así como fijos discontinuos cuya actividad se haya visto interrumpida por estas circunstancias.

El plazo de solicitud se abre este martes y permanecerá activo hasta el 25 de mayo, pudiendo tramitarse tanto de forma telemática como presencial.

Estas ayudas se suman a otras medidas extraordinarias impulsadas tras las inundaciones de febrero y buscan amortiguar el impacto económico en los trabajadores que atraviesan situaciones de dificultad por crisis empresariales.