Hasta 3.600 turistas piden información en Salamanca durante el puente de San Isidro

Las Oficinas de Información Turística de la ciudad (Plaza Mayor, Atrio de la Catedral y Fonda de Veracruz) han recibido durante el puente de San Isidro un total de 3.663 consultas: un 63,96% correspondían a nacionales, un 33,52% a internacionales y un 2,51% a consultas no presenciales., según ha informado el Ayuntamiento de la capital este lunes.

De todas las consultas recibidas, el 53,20% eran han sido turistas mientras el 46,8% se quedó a dormir en la ciudad. La estancia media declarada fue de 2,05 días. Esta cifra corresponde a un 19,98% más que en 2025. Las consultas nacionales son un 68,20% más que en el periodo festivo del año anterior.

La mayoría de los visitantes han sido madrileños que han aprovechado el puente con motivo de la fiesta de San Isidro de la capital. Han sido un 39,78% de los visitantes nacionales, mientras que muchos salmantinos han aprovechado para visitar la ciudad ya que el 17,03% han sido de personas de la capital charra. Un 6,49% de las consultas eran de andaluces. Por otra parte, de los madrileños que hicieron consultas en las Oficinas de Información turística el 45,06% declaró ser excursionista. De los que dijeron quedarse a dormir en la ciudad, un 56,45% dijo quedarse una noche, un 33,20% se quedó dos noches y un 10,35% indicó que permanecería en la ciudad 3 o más noches. La estancia media de estos visitantes fue de 1,90 días.

Los visitantes internacionales de este periodo fueron, sobre todo, procedentes de Francia (23,78%), Estados Unidos (16,61%) y del Reino Unido (12,70%).

El espacio con más visita durante estos cuatro días fue el Museo de Historia de la Automoción con 1.982 personas, a visitar Ieronimus acudieron 1.452 mientras que Scala Coeli atendió a 883 visitantes. A visitar la Iglesia de la Vera Cruz acudieron 501 personas, al Museo del Cerro de San Vicente 181 y al Museo Taurino 73.