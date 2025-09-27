Más de 30.000 profesionales entre abogados, procuradores, arquitectos e ingenieros de toda España exigen la aprobación de la "Pasarela 1x1"

Las calles de Madrid se han convertido en la mañana de este sábado 27 de septiembre en el escenario de una movilización sin precedentes protagonizada por más de 30.000 profesionales entre abogados, procuradores, arquitectos e ingenieros de toda España para exigir la aprobación de la "Pasarela 1x1" que les permita la integración inmediata en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

Convocados por el Movimiento #J2 y la Plataforma Pasarela al RETA, los manifestantes han protagonizado la que ya se considera una marcha histórica de los mutualistas, cuyo objetivo central es acabar con la precariedad extrema que sufren miles de jubilados con pensiones de apenas 300 o 400 euros mensuales, sin pagas extra ni revalorizaciones.

Desde primeras horas de la mañana, la plaza de España se convirtió en el epicentro de la convocatoria, con colectivos llegados de todo el país, entre ellos desde Salamanca donde se ha fletado un autobús con abogados y procuradores. La marcha, que arrancó a las 12:00 horas, discurrió por la Gran Vía madrileña, convertida en un mosaico humano animado por batucadas y gaiteros. Los actos simbólicos marcaron el recorrido donde los manifestantes se tumbaron en el suelo para visibilizar la situación de "desprotección" de los jubilados, y desplegaron un gigantesco tifo reclamando la pasarela desde las mutualidades al RETA. Además, miles de manos enguantadas se levantaron al unísono, simbolizando la unidad de los colectivos profesionales.

Manifestación en Madrid para exigir la aprobación de la "Pasarela 1x1"

La protesta culminó alrededor de las 14:30 horas frente a las puertas del Congreso de los Diputados, donde una pitada unánime expresó la indignación de los profesionales. El clima de la concentración demostró la firmeza de un movimiento que exige una jubilación digna, equiparada a la del resto de autónomos.

El motivo de la movilización es la exigencia de que todos los mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social en condiciones de igualdad, con reconocimiento de derechos en igualdad de tiempo y cotizaciones. Los convocantes denunciaron que la proposición de ley actualmente en trámite, presentada por el grupo parlamentario socialista, resulta "inaceptable" por dejar fuera a un gran número de afectados. "No es suficiente, necesitamos una solución real, inclusiva y definitiva," subrayaron los portavoces.

Las demandas concretas dirigidas a los grupos parlamentarios son: tramitación inmediata de la ley; convocatoria sin demora de la ponencia parlamentaria; y acotación precisa de la norma para evitar demoras en su entrada en vigor.

Manifestación en Madrid para exigir la aprobación de la "Pasarela 1x1"

Los organizadores insisten en que la solución que proponen no supondría coste alguno para el Estado, ya que las propias mutualidades trasladarían sus fondos a la Seguridad Social.

Durante la jornada, el movimiento no solo reprochó la inacción del Gobierno, sino que también señaló la responsabilidad compartida de las mutualidades profesionales y las instituciones colegiales. Denunciaron que, durante décadas, estas entidades han perpetuado un sistema alternativo que "ha condenado a la precariedad" a miles de profesionales, anteponiendo sus intereses corporativos a las necesidades de sus colegiados.

Frente al Congreso, los manifestantes también recordaron el agravio comparativo frente a otros colectivos profesionales a los que se les ha permitido integrarse en la Seguridad Social mediante legislaciones exprés, a pesar de que los mutualistas de esta marcha aportan sus propios fondos al sistema.

La jornada concluyó con un minuto de silencio y un mensaje claro: "Esta movilización no es el final, es solo el comienzo. Seguiremos hasta conseguir una solución real, justa y definitiva". Los organizadores anunciaron que, si no se acelera la tramitación, las protestas continuarán a nivel nacional y europeo.