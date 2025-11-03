Más de 300 actividades para que la formación tecnológica llegue a todos los rincones de la Castilla y León más rural

La Junta de Castilla y León intensificará su compromiso con la capacitación digital de la ciudadanía durante el mes de noviembre, con una amplia oferta de 318 acciones formativas gratuitas en el marco del programa CyL Digital.

Esta iniciativa busca garantizar que la formación tecnológica llegue a todos los rincones del territorio, ofreciendo oportunidades tanto a quienes viven en entornos urbanos como a quienes residen en el medio rural.

La distribución de los cursos presenciales se ha equilibrado para lograr un acceso equitativo en toda la Comunidad: 162 acciones se desarrollarán en los Centros Asociados del medio rural, cuya red ha crecido hasta alcanzar las 339 sedes en toda Castilla y León; y otras 156 actividades tendrán lugar en los Espacios CyL Digital ubicados en las nueve capitales de provincia. Además, el programa mantiene una sólida modalidad online con 31 actividades disponibles en la plataforma a la que se puede acceder a través del siguiente enlace, facilitando la formación flexible y adaptada a las necesidades de cada persona.

Los cursos están diseñados para una audiencia dual: favorecer la inclusión digital de los colectivos con mayores dificultades de acceso a la Sociedad de la Información, y dotar de herramientas a profesionales, autónomos y pequeñas empresas para mejorar su actividad.

Los contenidos abarcan un amplio espectro de la tecnología actual desde un nivel básico que incluye el uso de herramientas cotidianas como la aplicación Sacyl Conecta o la banca online, hasta un contenido más avanzado, en el que se impartirán formaciones sobre redes sociales, inteligencia artificial o el uso de ChatGPT.

Para fortalecer la empleabilidad, el programa CyL Digital no solo impulsa el aprendizaje, sino que también ofrece el reconocimiento oficial de las competencias digitales mediante la plataforma TuCertiCyL. En noviembre, se ofertan 33 pruebas de certificación (16 de nivel básico y 17 intermedio), una acreditación que supone un respaldo tangible para el desarrollo profesional.

La Junta continúa extendiendo el modelo CyL Digital Rural a través de cinco aulas móviles completamente equipadas. Estas unidades permiten instalar, impartir y desmontar aulas temporales en municipios de las nueve provincias, garantizando la reducción de la brecha digital. A esta estrategia se suman los ‘Demo Days’, talleres exprés y prácticos sobre herramientas y recursos digitales para el día a día.

Desde su puesta en marcha, el programa CyL Digital ha consolidado una red de más de 139.000 usuarios presenciales y 76.000 de teleformación, demostrando el compromiso de la Junta con la formación, la innovación y la igualdad de oportunidades digitales para todos los ciudadanos, vivan donde vivan.