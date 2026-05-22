Más de 300 peregrinos de Salamanca y Ciudad Rodrigo acompañarán al Papa León XIV en su visita a Madrid

La presencia de la delegación salmantina se concentrará en dos momentos clave del programa oficial en la capital

Robert Prevost, el Papa León XIV. EP
Robert Prevost, el Papa León XIV. EP

Más de 300 peregrinos de Salamanca y Ciudad Rodrigo se preparan para viajar a Madrid con el objetivo de participar en los actos centrales de la visita pastoral del Papa León XIV a España. El Santo Padre iniciará en la capital un viaje que se prolongará del 6 al 12 de junio y que también incluirá paradas en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Esta histórica cita estará marcada por tres ejes fundamentales: la caridad, la Eucaristía y el encuentro.

La presencia de la delegación salmantina se concentrará en dos momentos clave del programa oficial en la capital. Por un lado, asistirán el sábado 6 de junio a una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima, la cual culminará con una adoración eucarística. Al día siguiente, el domingo 7 de junio, se unirán a la multitudinaria misa presidida por el Pontífice en la plaza de Cibeles, coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi.

La participación oficial de Salamanca, tal y como informa la Diócesis, se ha estructurado en torno a dos grupos principales. El primero de ellos está compuesto por 150 jóvenes pertenecientes a las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo, procedentes de entornos como la Universidad Pontificia de Salamanca, Effetá, Pastoral Universitaria, Pastoral Juvenil, parroquias, el seminario y diversas cofradías. Este grupo juvenil, que asistirá tanto a la vigilia como a la misa, cuenta con una edad media de 26 años, un predominio de participantes de entre 18 y 25 años, y está conformado por 79 mujeres y 71 hombres.

El segundo bloque institucional reunirá a 160 peregrinos que viajarán exclusivamente para la misa del domingo en Cibeles. Esta delegación, que incluye a personas de Salamanca capital y de otros municipios de la provincia, está integrada por 118 mujeres y 42 hombres, entre los que se cuentan 145 laicos, diez consagradas, un sacerdote consagrado, dos seminaristas y dos sacerdotes. A todos ellos se sumarán muchos otros fieles y estudiantes de la provincia que acudirán a Madrid de forma particular a través de colegios y movimientos eclesiales.

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