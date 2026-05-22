Más de 300 peregrinos de Salamanca y Ciudad Rodrigo acompañarán al Papa León XIV en su visita a Madrid

Más de 300 peregrinos de Salamanca y Ciudad Rodrigo se preparan para viajar a Madrid con el objetivo de participar en los actos centrales de la visita pastoral del Papa León XIV a España. El Santo Padre iniciará en la capital un viaje que se prolongará del 6 al 12 de junio y que también incluirá paradas en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Esta histórica cita estará marcada por tres ejes fundamentales: la caridad, la Eucaristía y el encuentro.

La presencia de la delegación salmantina se concentrará en dos momentos clave del programa oficial en la capital. Por un lado, asistirán el sábado 6 de junio a una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima, la cual culminará con una adoración eucarística. Al día siguiente, el domingo 7 de junio, se unirán a la multitudinaria misa presidida por el Pontífice en la plaza de Cibeles, coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi.

La participación oficial de Salamanca, tal y como informa la Diócesis, se ha estructurado en torno a dos grupos principales. El primero de ellos está compuesto por 150 jóvenes pertenecientes a las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo, procedentes de entornos como la Universidad Pontificia de Salamanca, Effetá, Pastoral Universitaria, Pastoral Juvenil, parroquias, el seminario y diversas cofradías. Este grupo juvenil, que asistirá tanto a la vigilia como a la misa, cuenta con una edad media de 26 años, un predominio de participantes de entre 18 y 25 años, y está conformado por 79 mujeres y 71 hombres.

El segundo bloque institucional reunirá a 160 peregrinos que viajarán exclusivamente para la misa del domingo en Cibeles. Esta delegación, que incluye a personas de Salamanca capital y de otros municipios de la provincia, está integrada por 118 mujeres y 42 hombres, entre los que se cuentan 145 laicos, diez consagradas, un sacerdote consagrado, dos seminaristas y dos sacerdotes. A todos ellos se sumarán muchos otros fieles y estudiantes de la provincia que acudirán a Madrid de forma particular a través de colegios y movimientos eclesiales.