Casi 350.000 euros para la ampliación de Urgencias del hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca recibirá 349.653 euros para la contratación de la obra de ampliación del área de Urgencias en el nivel uno. Más concretamente, la labor se acometerá en la zona situada en el edificio existente junto al acceso de las ambulancias.

El objetivo es disponer de una sala de espera sobre la zona exterior del soportal de 12,5 metros y brindar una mayor comodidad a los pacientes y acompañantes el tiempo que esperen a ser atendidos por los médicos de Urgencias.

La partida presupuestaria de Sanidad ha sido aprobada este jueves, 29 de enero, por el Consejo de Gobierno de Castilla y León.