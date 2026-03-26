Hasta 40 trenes de última generación reforzarán la Alta Velocidad de Renfe

Renfe ha iniciado la licitación para adquirir hasta 40 trenes de alta velocidad de última generación, en lo que supone la mayor operación de compra de material rodante de su historia. Esta iniciativa busca responder al crecimiento previsto de la demanda, la expansión de la red ferroviaria y reforzar a Renfe como operador público de referencia en Europa.

El contrato contempla inicialmente 30 trenes por 1.362 millones de euros, con opción a 10 unidades adicionales, que elevarían la inversión total a 1.777 millones de euros. Los nuevos trenes estarán preparados para circular a 350 km/h cuando la infraestructura lo permita, optimizando los tiempos de viaje y situando a Renfe en la vanguardia tecnológica internacional.

El calendario de entregas fija la llegada de las primeras cinco unidades antes del mes 40, mientras que la flota completa deberá estar operativa antes del mes 78, con un ritmo de un tren cada mes y medio.

En cuanto a sus características, los trenes contarán con: Tecnología de última generación y sistemas de señalización avanzados (ERTMS/ETCS niveles 0, 1 y 2 y ASFA), capacidad mínima de 450 plazas en dos clases y accesibilidad universal, espacios para bicicletas y servicios de restauración a bordo.

Los criterios de adjudicación valorarán aspectos técnicos, económicos y de mantenimiento, priorizando eficiencia, disponibilidad, fiabilidad y cumplimiento de los plazos de entrega.