Más de 46.700 personas disfrutan del verano cultural y turístico de Salamanca

El concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández Silva, ha hecho balance de la programación estival del Ayuntamiento de Salamanca, que ha registrado una participación total de 46.741 personas en las iniciativas culturales y turísticas organizadas entre junio y agosto. Los programas ‘Salamanca Plazas y Patios’ y ‘Salamanca culta y oculta’ han vuelto a llenar de vida los rincones patrimoniales de la ciudad con música, teatro, poesía, historia y patrimonio.

‘Salamanca Plazas y Patios’ crece en participación

La decimocuarta edición de ‘Salamanca Plazas y Patios’ ha sido todo un éxito, con 33.406 asistentes a las 50 actividades celebradas del 22 de junio al 23 de agosto. Esto supone un aumento de 8.600 personas con respecto al año anterior.

La música ha sido el principal reclamo del programa, reuniendo a 23.920 espectadores. Destacaron los conciertos de la Banda Municipal de Música y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la Plaza Mayor, con 5.000 asistentes, y el Festival Internacional de Jazz en el Patio Chico, que congregó a 4.700 personas con actuaciones de artistas internacionales como Sullivan Fortner, Mozes Rosenberg o Francesca Tandoi.

Otros espacios como los Jardines de Santo Domingo de la Cruz acogieron conciertos de grupos locales y artistas como Luismi Segurado Trío, Entavía, The Cartoon Band, Swing Machine Orchestra, Aquellas Zarzuelas y Janine Johnson, sumando 5.320 asistentes.

También destacaron los espectáculos sobre el agua en el río Tormes, con la compañía Le PianO du Lac & La Xata la Rifa, que atrajeron a 5.000 personas; el 9º ciclo de órgano en la Catedral Nueva con 2.900 asistentes; y los conciertos en barrios de la Banda Municipal de Música, que reunieron a 1.000 personas.

Teatro y poesía en espacios históricos

Dentro del apartado Plazas y Patios Escénicos, 7.750 personas disfrutaron de propuestas teatrales familiares y estrenos dedicados a Carmen Martín Gaite. En total, se celebraron diez representaciones, entre ellas:

Cuatro espectáculos en parques como La Alamedilla, Plaza Barcelona, parque Picasso y Carmelitas, con 900 asistentes.

Seis estrenos absolutos de compañías salmantinas en el Patio Chico y las Úrsulas, con un público total de 6.850 personas.

Por su parte, la segunda edición de ‘Plazas y Patios de las Letras’, celebrada en la Torre de los Anaya junto al grupo poético Homero y el Conservatorio Superior de Música, atrajo a 1.763 asistentes a sus recitales poético-musicales a la luz de las velas.

‘Salamanca culta y oculta’: patrimonio con alma

El programa ‘Salamanca culta y oculta’, que se desarrolló del 1 de julio al 31 de agosto, registró 13.335 participantes en sus 19 actividades culturales y de divulgación vinculadas al patrimonio, la arqueología y la historia misteriosa de la ciudad.

Uno de los principales focos fue el Museo del Cerro de San Vicente, que recibió 3.578 visitantes gracias a sus visitas guiadas, recorridos libres y espectáculos nocturnos de videomapping.

La oferta arqueológica se completó con:

Visitas teatralizadas y guiadas al Pozo de Nieve (1.577 personas).

Visitas al Parque Arqueológico del Botánico (973 personas en total).

Jornadas de observación astronómica (399 asistentes).

Actividad familiar ‘Conviértete en arqueólogo’ (174 personas).

También destacaron las actividades nocturnas en los monumentos:

Ieronimus: visitas guiadas y eventos especiales, con 2.016 asistentes.

Scala Coeli (torres de la Clerecía): 1.036 visitantes.

Las visitas teatralizadas también tuvieron gran acogida:

'Carmen Martín Gaite y vecinos’: 958 personas.

Iglesias barrocas: 1.080 asistentes.

‘Safari West’ por la Galería Urbana: 202 personas.

Además, las rutas guiadas por el río Tormes y la Cueva de Salamanca reunieron a más de 1.000 participantes, mientras que el paseo por la Galería Urbana congregó a 123 personas. Como actividad curiosa, una partida de ajedrez simultánea en la Fonda Veracruz cerró el programa con 22 jugadores.

En comparación con la edición anterior, ‘Salamanca culta y oculta’ ha superado ligeramente los registros, que en 2024 fueron de 13.289 personas.