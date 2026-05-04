Casi 5.000 consultas en las oficinas de turismo de Salamanca en cuatro días

Las Oficinas de Información Turística de Salamanca han registrado un total de 4.967 consultas entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo, en un periodo marcado por la elevada afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Del total, el 58,39% de las consultas correspondieron a turistas nacionales (2.900), mientras que el 39,44% fueron de visitantes internacionales (1.959). El resto se realizó de forma no presencial. Más de la mitad de las personas atendidas se identificaron como turistas, con una estancia media de 2,07 días, cifra que aumenta hasta 2,40 días en el caso de los visitantes procedentes de otras zonas de España.

Entre el turismo nacional, destaca la procedencia de Madrid, que concentra el 31,62% de las consultas, seguida del País Vasco (8,93%) y Castilla y León (7,97%). En cuanto al turismo internacional, los principales países emisores han sido Francia (25,06%), Portugal (18,63%), Estados Unidos (13,02%) y Reino Unido (11,23%).

La Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor ha concentrado la mayor parte de la actividad, con el 61,33% de las atenciones (3.046 personas), seguida del Centro de Recepción de Visitantes y el punto del Atrio de la Catedral.

En cuanto a los recursos turísticos más visitados de la ciudad, destacan Ieronimus con 2.377 visitas, el Pozo de Nieve con 2.321, Scala Coeli con 1.491 y el Museo de Automoción con 1.141. También han registrado actividad el Centro de Interpretación Monumenta Salmanticae, el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas, el Museo del Comercio y la exposición Vita Ignatti.