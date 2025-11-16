Más de 50 años velando por las amas de casa y los consumidores en Salamanca: "Fuimos pioneras"

"En aquellos momentos, estaban muy necesitadas de salir del hogar, de formarse, de animarse... No había ninguna institución que se ocupara de las mujeres". Todo cambió con el nacimiento de la Asociación de Amas de Casa en 1972. Las salmantinas tenían por fin un lugar al que acudir para contar sus problemas económicos, de soledad o como víctimas de violencia de género. "Fuimos pioneras. Trabajamos mucho y sin recursos ni subvenciones", subraya su actual presidenta, Gracia Sánchez. Por ello y su incansable lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido propuesta para la Medalla de Oro de la ciudad.

"La primera noticia que tuve fue de boca del alcalde. Me llamó y me dijo que habían propuesto a la Asociación de Amas de Casa. La recibí con mucha alegría", continúa diciendo Gracia Sánchez en unas declaraciones ofrecidas a Salamanca24horas. La presidenta se acordó en ese momento de las "mujeres luchadoras del principio" y de los consumidores que no sabían dónde acudir y llegaban "con muchísimos problemas", con controversias con pequeños comercios de Salamanca.

53 años de trayectoria

1972. España vive sus últimos años de régimen franquista sin saberlo, pero las mujeres continúan siendo ciudadanas de segunda clase. Con una gran limitación de derechos, se dedican en su mayoría al cuidado del hogar y de la familia. En este contexto nace la Asociación de Amas de Casa y con ella, Salamanca da un paso adelante en la lucha por la igualdad. "Éramos pioneras. Dijimos: 'No, no, las hijas tienen que tener las mismas oportunidades. Hemos de luchar por que vayan a la universidad", reconoce. Esa lucha a veces les llevó a enfrentarse incluso a los propios padres.

Otras, en cambio, tuvieron que enfrentarse a las negativas de sus maridos. "Les decían: 'Uy, no, no. Trabajar no. Tú tienes que quedarte en casa, porque yo no puedo hacerme cargo de ella'. Renunciaban a su carrera y se quedaban como amas de casa". No tuvieron a nadie que las animaran a seguir adelante. Solo unas pocas mujeres hicieron oídos sordos de lo que esperaba la sociedad de ellas y se lanzaron a estudiar una carrera en la universidad, como Enfermería o Magisterio.

La Asociación de Amas de Casa ejerció el rol que muchas esperaban encontrar en su propio entorno. "Les dábamos consuelo, animábamos y apoyábamos psicológicamente y socialmente en lo que podíamos", afirma. También les invitaban a participar en excursiones o asistir a exposiciones, entre otras actividades programadas en Salamanca.

Amas de casa... y consumidoras

En 1977, según anotaciones, las mujeres ya participaban en las juntas de precios de los gobiernos civiles, donde abordaban cuestiones relacionadas con la cesta de compra. "Han pasado 53 años y todavía seguimos con lo mismo, especialmente en tiempos de crisis", señala. Siete años después, se aprobó la primera Ley de Consumidores en el país. "Se sentían consumidoras y se cambiaron los estatutos. Nos unimos de pleno derecho a Asociación de Amas de Casa y Consumidores", señala.

Al promulgarse la ley, la Junta de Castilla y León llamó a las asociaciones de consumidores para que sus miembros se formasen en consumo. "Nos tuvieron seis semanas en cursos y nos dieron un título", recuerda. La formación en la materia era importante por la complejidad que entraña: "Es muy complicada. Lo abarca prácticamente todo. Desde que te levantas empiezas a consumir".

La asociación comenzó a educar a los salmantinos interesados a través de congresos, mesas redondas o cursos. "Siempre he dicho que el mejor defensor del consumidor es él mismo, cuando conoce sus derechos y los sabe exigir en el momento, porque muchas veces cuando vienen con problemas ya no tienen solución", mantiene.

Labor actual

Reportaje Asociación Amas de Casa

La labor actual de la asociación es distinta a la ejercida durante el siglo XX. "Los consumidores de aquella época llevaban temas más fáciles de resolver. Lo de hoy no tiene que ver nada con las reclamaciones de hace 30 o 40 años. Las telecomunicaciones, los fraudes telemáticos que nos están bombardeando todos los días a y que son tan sumamente sofisticados...". Por ello, se necesitan personas muy cualificadas para detectarlos y los consejos pasan por borrar mensajes sospechosos en WhatsApp o el correo electrónico.

En materia de igualdad, muchas mujeres se han incorporado al mercado, disminuyendo el número de amas de casa, y cada vez menos víctimas de violencia género acuden a la asociación en busca de ayuda. "Hoy ya hay mucho", dice Gracia Sánchez. Se refiere a las asociaciones e insfraestructuas que han surgido en los últimos años, como el centro Atiendo ubicado en el paseo del Rector Esperabé.

La Asociación de Amas de Casa y Consumidores sigue trabajando por esa igualdad y por los derechos de los consumidores 53 años después de su fundación pese a los cambios instaurados en la sociedad. Actualmente, su sede se encuentra en el Centro de Convivencia Victoria Adrados - Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Salamana (avenida de Villamayor).