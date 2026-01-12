Casi 500 profesionales de Matacán reciben formación sobre apoyo oncológico

Este lunes ha arrancado en la Base Aérea de Matacán un programa formativo dirigido a sus profesionales para mejorar el conocimiento y la gestión de un diagnóstico de cáncer, así como dar a conocer los servicios gratuitos de apoyo que ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Salamanca.

Esta será la primera de tres convocatorias, organizadas con el objetivo de facilitar la asistencia de los casi 500 trabajadores de la base. Las siguientes sesiones tendrán lugar los lunes 19 y 26 de enero.

La iniciativa busca incrementar el acceso a los recursos de apoyo a pacientes oncológicos, tanto en la ciudad como en el medio rural, y proporcionar pautas de afrontamiento que ayuden a reducir el impacto emocional de la enfermedad. Además, se trabajará la mejora de la comunicación y la gestión emocional durante las distintas fases del proceso oncológico.

La formación será impartida por la gerente de la AECC en Salamanca, Ana Suárez, la responsable de administración, María Pardo, y la psicooncóloga Sylvia Amador, quienes ofrecerán información práctica orientada a fomentar el bienestar y el adecuado manejo emocional ante un diagnóstico de cáncer.