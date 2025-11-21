Más de 500 vecinos de Garrido y Ciudad Jardín celebran el Magosto, la tradicional fiesta de otoño en el norte de Salamanca

La zona Norte de Salamanca se ha vestido de fiesta este viernes con la celebración del tradicional Magosto, un evento que han organizado conjuntamente las asociaciones de vecinos de los barrios de Garrido y Ciudad Jardín. La cita otoñal, que ya se ha consolidado en el calendario festivo local, ha reunido a más de 500 vecinos en una jornada de convivencia y tradición.

Lo que ha comenzado como una tarde tranquila se ha transformado rápidamente en un gran encuentro intergeneracional, marcado por la unión entre comunidades.

El programa del Magosto ha ofrecido una amplia gama de actividades para todas las edades, incluyendo el disfrute del folclore charro, la organización de juegos populares y sesiones de cuentacuentos y otras actividades específicas para los más pequeños.

El elemento central de la celebración ha sido la castaña asada. Durante la tarde, se han repartido un total de 750 cucuruchos de castañas, cifra que ha subrayado la gran acogida que la festividad ha tenido entre los habitantes de la zona.

El Magosto de Garrido y Ciudad Jardín se ha consolidado, así, como un espacio clave para el encuentro vecinal y para el fortalecimiento del tejido comunitario, reivindicando el dinamismo social y el apego a las tradiciones en el Norte de Salamanca.