Más de 6.000 estudiantes matriculados en un grado o máster universitario de Castilla y León recibirán ayudas

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León resuelve la convocatoria de ayudas al estudio del alumnado que curse estudios universitarios en la Comunidad durante el curso académico 2025-2026.

Se trata de ayudas para los alumnos que estén matriculados en un grado o máster universitario en las universidades públicas, con un total de 6.273 estudiantes beneficiados (503 cursan estudios de máster; 734 son alumnos de grado; 3.412 son beneficiados de la ayuda conjunta de aprovechamiento y renta; y solo 1.624 de renta).

Los universitarios de grado han podido solicitar la beca en las modalidades de aprovechamiento académico, renta o aprovechamiento académico y renta; mientras que los alumnos de máster universitario han podido pedir la modalidad de aprovechamiento.

En conjunto, el presupuesto de la Junta ha sido de 4.799.701 euros para complementar las ayudas concedidas por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.