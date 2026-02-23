Más de 6,3 millones destinados a 25 ayudas activas contra el cáncer en Salamanca

Presentación de las Ayudas a la investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca ha presentado en la mañana de este lunes as Ayudas AECC 2025 concedidas en la provincia.

Durante el acto se presentaron varios de los proyectos financiados, estructurados en dos mesas redondas: una centrada en las sinergias entre investigación, práctica clínica y pacientes, y otra dedicada al apoyo al talento joven en investigación.

Entre las ayudas adjudicadas destaca la Ayuda TRASCAN concedida a la Dra. Tabernero para continuar desarrollando el proyecto “Medicina de precisión contra el glioblastoma en el mismo quirófano”. Asimismo, David Alonso Castronuño, del Hospital Universitario de Salamanca, desarrolla su Ayuda Clínico Formación AECC para la realización del Máster Universitario en Biología y Clínica del Cáncer en la Universidad de Salamanca.

En el ámbito predoctoral, las ayudas han sido otorgadas a Cristina Díaz González por su proyecto sobre el oncogén RRAS2 y nuevas vías terapéuticas en cáncer y enfermedades raras, y a Damián Pena Oya por su investigación centrada en tumores cerebrales, ambos en el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL).

El acto también dio voz a los pacientes a través de Iván Sánchez, paciente y secretario del Consejo Provincial de la Asociación en Salamanca, quien compartió su experiencia y subrayó la importancia de que los avances científicos lleguen cuanto antes a la práctica clínica. Las mesas fueron moderadas por representantes de la Fundación Científica de la AECC y del Centro de Investigación del Cáncer.

La investigación oncológica se mantiene como una prioridad social. En España se diagnostica un caso de cáncer cada dos minutos y uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres lo padecerán a lo largo de su vida. Con el objetivo de superar el 70% de supervivencia en 2030, la Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer del país, con más de 3.000 investigadores distribuidos en 160 centros de 38 provincias.

En 2025, la entidad ha destinado 40 millones de euros a 282 nuevas ayudas. En Salamanca permanecen activas 25 ayudas por un importe superior a 6,3 millones de euros, entre ellas la acreditación como centro a la excelencia investigadora concedida al Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL).