Más de 600 inspectores de Hacienda se darán cita en Salamanca para debatir sobre la situación actual del Sistema Tributario

La ciudad de Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad, se convertirá en el epicentro del debate fiscal nacional al acoger el XXXV Congreso anual de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Más de 600 inspectores se darán cita del 22 al 24 de octubre bajo el revelador lema: ‘Sistema Tributario: un entorno de incertidumbre’.

Según la organización, este encuentro llega en un momento "marcado por la incertidumbre económica y los desafíos que enfrenta el sistema tributario español", lo que subraya la relevancia de las discusiones programadas.

Durante las jornadas del jueves y el viernes, los inspectores abordarán en profundidad la situación actual del Sistema Tributario en el marco de la Constitución Española. El congreso está diseñado para fomentar un análisis plural y constructivo, por lo que las mesas de debate contarán con la participación de un amplio espectro de expertos: representantes de la Inspección de Hacienda del Estado, figuras del ámbito académico, asesores fiscales y autoridades tributarias tanto a nivel estatal como local.

La inauguración oficial del congreso tendrá lugar el jueves 23 de octubre. El acto contará con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo a la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y la directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), María Soledad Fernández Doctor.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha destacado que su congreso se consolida como un "foro de referencia para el análisis y la propuesta de soluciones en materia tributaria", reafirmando el compromiso de los profesionales de Hacienda con un "sistema fiscal justo, eficiente y adaptado a las necesidades del país".