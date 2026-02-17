Más de 600 mujeres atendidas por 'Plaza Mayor' en 2025, muchas de ellas jóvenes: "Están en relaciones de poco tiempo pero de una violencia extrema"

La Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor' ha atendido a 612 mujeres en 2025, 203 de las cuales han sido víctimas de violencia de género, según la Memoria Anual de actuaciones y personas asistidas que ha presentado este martes, 17 de febrero. "La media suele ser de 200 a 210 desde el año 2020. Nos mantenemos en ese rango, aunque a raíz de la pandemia vimos un aumento considerable", ha reconocido Jésica Joaquín Rodríguez, psicóloga de la entidad.

Sí ha cambiado, no obstante, el perfil de las víctimas con el aumento de la incidencia en la población joven. "Están en relaciones de poco tiempo pero de una violencia extrema. Hay mucho control y los celos se perciben como una muestra de amor", ha continuado diciendo. La explicación habría que buscarla en mensajes tóxicos difundos en redes sociales o presente en películas o canciones actuales.

Mercedes Díaz, psicóloga de la asociación, imparte talleres de sensibilización para esas jóvenes, muchas de las cuales piensan que si sus novios las ven hablando con otros hombres y no les dicen nada es porque no las quieren. También han 'normalizado' compartir su ubicación, mandar fotografías a sus parejas para que sepan en todo momento dónde están o darles acceso a sus redes sociales. "La privacidad está desapareciando", ha señalado.

Programas de sensibilización y violencia de género

Memoria anual de la Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor' | S24H

Los programas ejecutados en 2025 en materia de violencia de género han sido 'Abriendo alas' y 'Tanit' y para sensibilizar a la población, 'Ni un paso atrás', 'In-visibilidad' y 'Prevent', dirigido específicamente adolescentes y jóvenes del entorno rural y urbano de la provincia de Salamanca con el objetivo de contribuir a la erradicación de las agresiones sexuales. Se han impartido un total de 35 talleres en los que han participado 290 hombres y 334 mujeres.

La participación de los varones ha sido aún mayor en el programa 'Hombres corresponsales', que busca fomentar la corresponsabilidad y promover modelos de masculinidad más igualitarios, empáticos y comprometidos con el cuidado. 88 han intervenido en los 15 talleres organizados y abiertos al resto de la ciudadanía. De hecho, 28 mujeres han participado también en los mismos.

Orientación sociolaboral

Además de la violencia de género y la sensibilización, el otro gran bloque en el que trabaja la asociación son la sensibilización y el empleo. "Es fundamental el empoderamiento y la incorporación de la mujer al mercado laboral", ha señalado la presidenta, Ascención Iglesias. Para su fomento se han desarrollado los programas '+Brújula' y 'Rural empowerment +', ambos financiados por la Junta de Castilla y León con Fondos Europeos.

'+Brújula' tiene como objetivo capacitar a las mujeres en diferentes competencias de urilidad en procesos de selección. De las 174 participantes, 138 eran migrantes y 36 españolas. Las cifras se revierten en 'Rural empowerment +', donde han intervenido 196 féminas nacidas en el país y 39 de otras procedencias. En este caso, el fin perseguido es mejorar la empleabilidad de quienes se encuentren en situación o riesgo de exlusión social.