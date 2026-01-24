Más de 600 personas se presentan al examen de Formación Sanitaria Especializada en Salamanca

Un total de 1.717 personas se han examinado este sábado en Castilla y León para aspirar a una de las 12.366 plazas que el Ministerio de Sanidad desea cubrir en las especialidades de Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Biología, Física y Química.

Salamanca, León y Valladolid han sido las sedes fijadas en la Comunidad para acoger las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada. La capital pucelana ha sido la que más aspirantes ha congregado (804), seguida de la charra (614) y la leonesa (273), según recoge la Agencia ICAL. El número total de opositores asciende a 35.000 en el conjunto de España.

La prueba ha consistido en un examen de 210 preguntas (10 de reserva). Los aspirantes han tenido un total de cuatro horas y media para completarlo. Sus respuestas serán evaluadas de la siguiente manera: 3 puntos por cada contestación correcta y -1 por las mal contestadas.

Horas antes de la convocatoria, Alfonso Fernández Mañueco ha hecho uso de sus redes sociales para desear suerte a todos los opositores y recordarles que su preparación, vocación y talento "son clave para fortalecer la sanidad de Castilla y León y afrontar los restos de futuro".