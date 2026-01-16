El 66% de los contadores de agua son renovados en Salamanca para "facilitar la lectura remota"

El Ayuntamiento de Salamanca confirma que el 66% de los contadores de agua ya han sido renovados a través del Servicio Municipal de Aguas para "facilitar la lectura remota".

En la actualidad ya cuentan con este sistema de lectura remota 48.880 contadores de la capital, que permiten la posibilidad de detección de fugas interiores, la detección de consumos si la casa está deshabitada y la detección de no consumos en viviendas habitadas, por personas mayores, así como alertas automáticas que puede fijar el usuario sobre sus consumos anómalos.

Desde el Consitorio expresan que se puede realizar una consulta automática del consumo en tiempo real a través de la aplicación móvil Aqualia Contact, disponible para sistemas Android e iOS.