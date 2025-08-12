69 artistas se reparten 54.860 euros en el XXV Certamen ‘Jóvenes Creadores’

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, a los ganadores del XXV Certamen Municipal Jóvenes Creadores. En esta edición, 69 artistas se repartirán un total de 54.860 euros en premios, mientras que otros cinco recibirán menciones honoríficas por la calidad de sus propuestas.

El concurso, que busca impulsar la participación de jóvenes en diversos ámbitos artísticos, ha reunido 221 obras en 16 categorías. Entre las más concurridas destacan pintura, con 31 participantes; categoría libre, con 28; y música, con 25.

La entrega de galardones tendrá lugar el 19 de septiembre en el Palacio de Congresos, en una gala especial por el 25º aniversario del certamen, que incluirá actuaciones en directo de varios premiados.

El Jóvenes Creadores se consolida así como una cita imprescindible para descubrir el talento emergente y fomentar la expresión artística en España. La lista completa de ganadores y menciones puede consultarse en la web municipal: aytosalamanca.es/w/certamen-jovenes-creadores.