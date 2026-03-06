Más de 7.000 salmantinos han solicitado a Correos el voto por correo para las elecciones autonómicas del 15 de marzo

El pasado jueves 5 de marzo terminó el plazo para solicitar el voto por correo de cara a las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León. Los datos ofrecidos por Correos arrojan que hasta 54.318 leoneses y castellanos han optado por esta vía electoral

En el caso de Salamanca, hasta 7.360 ciudadanos han hecho uso del voto por correo, lo que sitúa a la provincia como la cuarta de la Comunidad en cuanto a demanda, tan solo por detrás de Valladolid, León y Burgos. De estás más de siete mil solicitudes, 5.010 han sido gestionadas en las Oficinas de Correos, mientras que 2.350 se realizaron a través del portal web.

Ahora, el Censo tiene de plazo hasta el día 8 de marzo para hacer entrega de la documentación electoral que los solicitantes deben cumplimentar para ejercer su derecho al voto. Dicha documentación será entregada en mano al propio elector en su domicilio y los carteros de Correos deberán realizar al menos dos intentos de entrega; de no encontrarse en el domicilio en ambas ocasiones, el solicitante tendrá que recogerla en su oficina. A fecha de este viernes, Correos ya ha puesto a disposición de los electores 43.130 documentaciones electorales para que puedan ejercer su derecho al voto.

Un vez cumplimentado el voto por correo, el solicitante tiene de plazo hasta el miércoles, 11 de marzo, para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario de apertura habitual.