Más de 7 millones de euros de presupuesto aprobado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para actividades culturales en 2026

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, informa de la aprobación de 7,1 millones de euros destinados a la programación de actividades culturales y educativas para 2026. Un presupuesto con un millón de euros más que el destinado a este 2025.

En 2026 se estrenarán las producciones y exposiciones seleccionadas dentro de la última convocatoria de apoyo a la creación escénica y artística. También se aprobarán nuevas convocatorias que continuen apoyando la creación escénica, creación musical, creación artística y creación literaria.

Los miembros del Patronato comunican también la aprobación del Plan de Actuación de la Fundación para 2026, que tendrá como uno de sus ejes principales la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca; y la convocatoria de la séptima edición del Concurso Municipal de Bandas, dirigido a grupos locales.

Un año más se celebrará en el mes de julio el Festival Internacional de Jazz, que este año acogerá la IX edición, así como el Festival Internacional de Folclore; manteniéndose también las actividades celebradas durante este pasado verano dentro del programa 'Salamanca Plazas y Patios'.

Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes continuará desarrollando montajes teatrales del panorama escénico nacional; estrenos absolutos de compañías locales y espectáculos dirigidos al público familiar. Igualmente seguirá potenciando la labor del Centro de Producción Teatral Ciudad de Salamanca y también programará ballet, ópera, magia, circo, danza clásica y danza contemporánea, dando espacio una gran amplitud de estilos: música de cámara, clásica, ópera, flamenco, música coral, música de raíz, jazz, pop o soul. Se realizará un descuento en el precio de las entradas de estos espectáculos a los estudiantes de la Escuela Municipal de Música y Danza y de los dos conservatorios, quedando excluido el Ciclo de música de Cámara y Solistas.

En enero se lanzará una nueva convocatoria de los 'Premios Ciudad de Salamanca de Novela y de Poesía y la Fundación', mientras que el DA2 continuará exponiendo el arte de jóvenes proyecciones nacionales e internacionales.

Dentro de las actividades impulsadas por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes se encuentran las Ferias y Fiestas de septiembre, la Festividad en honor a San Juan de Sahagún en el mes de junio, la Semana Santa y las celebraciones de Navidad y Reyes.

En el ámbito educativo, se trabajará para potenciar y lograr un necesario fomento de la lectura entre la población más joven. La Fundación se encuentra ya trabajando en la gestión de las cuatro escuelas infantiles municipales ubicadas en distintos barrios de la ciudad, que suman una oferta de 411 plazas.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, continuará este 2026 con el programa de atracción de talento científico y lanzará una nueva convocatoria del programa de estancias de inmersión científica para alumnos de bachillerato, así como para alumnos de FP para que puedan realizar prácticas remuneradas vinculadas con sus estudios durante seis meses.