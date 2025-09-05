Más de 70 vehículos clásicos se exponen en Salamanca este domingo

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) celebrará este septiembre la IV edición del Concurso de Elegancia de Vehículos Clásicos Ciudad de Salamanca, una cita que se ha consolidado como parte esencial del programa de Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega. Este año, será en el paseo arbolado junto a Iglesia Nueva del Arrabal a partir de las 10:30 horas.

La gran novedad de este año será la presencia de siete vehículos procedentes de Portugal, fruto de la colaboración con el Grupo Montes de Clássicos y el Clube de Automóveis Clássicos de Macedo de Cavaleiros, que han elegido Salamanca como destino de su “Ruta Transfronteriza”. Modelos como el Peugeot 404 Pickup de 1982, el FIAT 124 Spider de 1969 o el Volvo 122 de 1960 añadirán un acento internacional a la exposición.

Cartel del IV Concurso de elegancia de vehículos clásicos Ciudad de Salamanca | 5

El certamen contará con una destacada participación local y regional que supera los 70 automóviles preinscritos, con una previsión de alcanzar el centenar. Entre las categorías en concurso figuran vehículos de época, veteranos, superdeportivos, camiones y motocicletas. El jurado estará formado por representantes del MHAS y de los clubes participantes, mientras que la entrega de premios contará con autoridades municipales y regionales.

La programación se desarrollará en la mañana del evento, con exposición abierta desde las 10:30 horas, revisión de vehículos, entrega de galardones y clausura oficial.

Con el respaldo del Ayuntamiento y la colaboración de los principales clubes de la ciudad y provincia, el Concurso de Elegancia se reafirma como un encuentro cultural y festivo que une historia, patrimonio y pasión por el motor a orillas del Tormes.