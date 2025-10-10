El 76% de los funcionarios sufre deterioro de la salud por condiciones laborales, según denuncia CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una "situación alarmante" en la salud mental de los empleados públicos en España, coincidiendo con el Día de la Salud Mental. Un estudio reciente del sindicato revela que el 76% de los trabajadores en áreas como sanidad, educación o justicia asegura que su salud se resiente por las condiciones laborales.

La denuncia de CSIF enfatiza que la sobrecarga, las jornadas extensas, la falta de reconocimiento y la precariedad son los principales factores que contribuyen a este desgaste. El dato más preocupante es que casi la mitad de los encuestados reconoce consumir psicofármacos —ansiolíticos, antidepresivos o somníferos— casi a diario para afrontar el estrés y la sobrecarga.

Trabajadores de emergencias: Los "abandonados" tras la crisis

El sindicato ha puesto el foco en la salud mental de los profesionales que han trabajado en primera línea durante las grandes crisis recientes, como la extinción de incendios forestales de este verano y los desastres naturales como la DANA.

CSIF ha recabado testimonios que evidencian el agotamiento mental, la impotencia y la frustración que sufren estos profesionales, muchos de los cuales se sienten "abandonados" por las administraciones.

El trauma de la DANA

El sindicato ha recordado el caos vivido durante la DANA del 29 de octubre de 2024, donde centenares de policías locales y bomberos de la Comunidad Valenciana trabajaron sin descanso durante más de 36 horas seguidas. Un año después, las secuelas psicológicas se mantienen, con bajas médicas por ansiedad, insomnio y estrés postraumático.

CSIF Comunidad Valenciana exige un plan específico y urgente de apoyo psicológico y refuerzo de personal que garantice atención inmediata tras las emergencias y dotación de medios adecuados.

Exigencias al Gobierno: regulación y transparencia

Ante lo que considera una crisis sanitaria creciente, con la sanidad pública colapsada y las bajas laborales disparadas, CSIF ha exigido una batería de medidas a las administraciones públicas y empresas:

Aprobación de un Real Decreto sobre riesgos psicosociales .

Actualización del cuadro de enfermedades profesionales para incluir el ‘síndrome del trabajador quemado’ (burnout).

Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral .

Exigencia de transparencia de datos para que los registros de suicidio incluyan la profesión del afectado y visibilicen las causas laborales.

Implementación de Planes de prevención de salud mental y protocolos eficaces de acoso y vigilancia de la salud.

CSIF concluye que "la salud mental también se trabaja", y su defensa comienza con políticas preventivas y un cambio cultural profundo en los centros de trabajo.