Más de 8.000 deportistas salmantinos lucen el lazo verde contra el cáncer

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer ha impulsado por tercer año consecutivo la iniciativa Brazaletes de Esperanza, bajo el lema “El símbolo que nos une”. La acción invita a portar un lazo verde —color que identifica a la entidad y representa la esperanza— para convertirlo en un símbolo universal de apoyo a las personas con cáncer, sus familias y quienes las cuidan.

En esta edición, la campaña ha puesto el foco en el deporte como herramienta de unión y visibilización. El objetivo ha sido sensibilizar a la sociedad sobre las distintas necesidades que afrontan pacientes y familiares, al tiempo que se reivindica un modelo de atención integral y adaptado a cada realidad. Para la Asociación, humanizar la atención oncológica significa situar a la persona en el centro del sistema sanitario, no solo desde el punto de vista ético y relacional, sino también por su impacto directo en la salud y en la experiencia del proceso asistencial.

El deporte salmantino se suma a la iniciativa

En Salamanca, más de 8.000 jugadores y deportistas se han sumado a la propuesta durante las jornadas celebradas entre el 30 de enero y el 18 de febrero. Todos ellos han lucido una cinta verde en sus competiciones, en un gesto simbólico de apoyo y compromiso.

Gracias a la implicación de las Juntas Locales y del voluntariado, la iniciativa se ha extendido a varios municipios de la provincia. También han participado los escolares de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca, reforzando así el carácter comunitario de la campaña.

Hacia una atención más humana e integral

Coincidiendo con estas fechas, la Asociación ha presentado su nuevo modelo de atención integral, diseñado a partir de las prioridades señaladas por pacientes y familiares para lograr un acompañamiento más humano durante todo el proceso oncológico.

Entre las actividades destacadas figura la celebración de “Una cena para recordar el futuro”, el pasado 6 de febrero. Además, el próximo 11 de febrero se dará a conocer el proyecto del Espacio Abierto, una nueva infraestructura que se construirá en la ciudad con la colaboración del Ayuntamiento.

La entidad también ha reforzado su cartera de servicios gratuitos para responder a las demandas actuales, incorporando prestaciones como fisioterapia, nutrición o logopedia, entre otras, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más completa y centrada en las personas.