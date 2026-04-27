Más de 800 consultas canceladas y casi el 14 por ciento de los médicos de Salamanca secundan la huelga contra el estatuto marco

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

La nueva jornada de huelga convocada este lunes por los sindicatos médicos ha dejado un total de 840 consultas suspendidas en centros sanitarios de Salamanca, según la estimación aportada a través de un comunicado de prensa por la Consejería de Sanidad.

Un nuevo parón que ha sido secundado por 184 médicos que desarrollan su función en Salamanca, lo que supone el 13,92 por ciento de los disponibles para trabajar este lunes.

Una huelga que ha contado con mayor porcentaje de seguimiento en atención especializada, algo que viene siendo habitual, puesto que de los 933 facultativos disponibles han realizado huelga 155, lo que supone un 16,61 %.

Por otro lado, en atención primaria solo han secundado la huelga 29 de los 381 trabajadores disponibles, un 13,92 por ciento del total.

Aunque la Junta no ha precisado datos concretos de Salamanca, este nuevo parón ha supuesto que en el total de los hospitales de Castilla y León se hayan cancelado un total de 194 intervenciones quirúrgicas, 498 pruebas diagnósticas y 3.028 consultas externas programadas.