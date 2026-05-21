Hasta 800 euros de multa: Salamanca activa el control a los patinetes eléctricos y sancionará la falta de seguro y registro

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado una campaña de control riguroso sobre los Vehículos de Movilidad Personal y los Vehículos Personales Ligeros. Esta medida se aplica en estricto cumplimiento de las directrices emitidas por la Dirección General de Tráfico, con el objetivo de regular la circulación de estos vehículos y garantizar la seguridad vial en las calles de la ciudad.

De acuerdo con la normativa vigente, la regulación introduce una distinción clave basada en la fecha de compra del vehículo. Todos los VMP comercializados a partir del 22 de enero de 2024 que cumplan con los requisitos legales para circular deben contar obligatoriamente con una placa de marcaje, el correspondiente certificado de circulación y una etiqueta identificativa. Asimismo, es un requisito indispensable que estén inscritos en el Registro Nacional de Vehículos y que dispongan de un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Esta misma exigencia se aplica a aquellos patinetes adquiridos antes de esa fecha pero que ya cuenten con placa de marcaje.

Por otro lado, la normativa contempla un régimen transitorio para los vehículos más antiguos. Los VMP comercializados antes del 22 de enero de 2024 que no dispongan de placa de marcaje tendrán permitido circular de forma excepcional hasta el 22 de enero de 2027. Para poder hacerlo, sus propietarios deberán inscribirlos de manera obligatoria en el Registro Nacional de Vehículos, una inscripción que tendrá carácter estrictamente temporal. Al carecer de certificado de circulación, estos patinetes específicos estarán exentos de la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil durante este periodo de gracia.

El consistorio salmantino ha advertido que el incumplimiento de estas normas acarreará importantes sanciones económicas, articuladas bajo la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Las multas fijadas son de 200 euros por circular sin el certificado de circulación, 100 euros por no tener el vehículo inscrito en el registro y 80 euros por la ausencia de la etiqueta identificativa o de la placa de marcaje. La infracción más grave corresponderá a la falta de seguro obligatorio en los casos que corresponda, cuya penalización económica podrá alcanzar hasta los 800 euros.