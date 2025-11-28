Más de 800 jóvenes participarán este sábado en el IV Encuentro de Asociaciones Juveniles de Salamanca

Más de 800 participantes, entre niños, jóvenes y monitores, se darán cita este sábado en el IV Encuentro de Asociaciones Juveniles de Salamanca, un evento organizado por el Ayuntamiento para poner en valor el trabajo de estos colectivos en el fomento del tiempo libre de calidad.

El encuentro se desarrollará en el Multiusos Sánchez Paraíso desde las 16:00 hasta las 19:30 horas, y contará con la participación de 12 entidades juveniles y grupos scout de la ciudad.

La jornada se dividirá en tres partes: juegos libres y merienda, juegos colectivos por grupos y un festival final con animación y DJ.

Como novedad, en esta cuarta edición se han organizado actividades específicas según los grupos de edad. Para los más mayores, se incluyen propuestas como realidad virtual, simuladores, un toro mecánico, y máquinas arcade y futbolín. Para los más pequeños, habrá hinchables, casetas de feria y un wipeout.

Las entidades participantes, entre las que se encuentran AJ Prodesi, AJ Alfar, AJ Fátima, Santiago Uno, Junior y varios grupos scout, promueven la formación en valores y la cooperación, brindando una experiencia enriquecedora que contribuye al crecimiento integral de los niños y jóvenes.