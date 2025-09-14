84.000 euros para la creación de la unidad de afrontamiento activo del dolor crónico en Salamanca

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha sacado a licitación las obras para la puesta en marcha de la primera unidad de afrontamiento activo del dolor crónico en la ciudad. El proyecto, que contará con una inversión total de 84.114 euros, estará ubicado en la primera planta del centro de salud de Garrido Norte, con una superficie exclusiva de 130 metros cuadrados.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 24 de septiembre y se prevé que la adjudicación y ejecución de las obras concluyan antes de finales de año. El presupuesto de licitación es de 80.000 euros, mientras que el resto corresponde a honorarios técnicos de redacción y dirección. Además, el plan de montaje de la unidad contempla una inversión adicional de 50.000 euros, cuya tramitación está ya en preparación.

La remodelación proyecta dos consultas, una sala central de tratamiento y otra sala polivalente, separadas por un tabique móvil que permitirá unir los espacios cuando sea necesario, dotando a la unidad de mayor flexibilidad y dinamismo.

Las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico son pioneras en el tratamiento no farmacológico de esta dolencia. Su enfoque se centra en la educación en neurociencia del dolor y en empoderar a los pacientes como protagonistas de su proceso de cuidado.

Los equipos estarán formados por fisioterapeutas, médicos, enfermeras y profesionales de salud mental, ofreciendo terapias individuales y grupales basadas en ejercicio, psicoterapia, mindfulness y neuromodulación, entre otras estrategias innovadoras.