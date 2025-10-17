86.000 salmantinos solicitan el Buscyl y el 80% ya ha recibido respuesta
El 80 por ciento ya han sido gestionadas, consolidando a Buscyl como una herramienta clave en la intermediación laboral en Salamanca
La plataforma de búsqueda de empleo Buscyl ha superado las 86.000 solicitudes registradas en la provincia de Salamanca, según datos oficiales. De estas, el 80% ya han sido enviadas a las empresas correspondientes, lo que refleja una alta tasa de gestión y respuesta.
Este sistema, impulsado por la Junta de Castilla y León, ha sido especialmente valorado por su agilidad y eficacia en la intermediación laboral. Los usuarios destacan su facilidad de uso y la rapidez en la tramitación, lo que ha contribuido a su éxito en la provincia.
A pesar del alto volumen de solicitudes, se mantiene un compromiso con la calidad y la atención personalizada, garantizando que cada candidatura sea revisada y gestionada adecuadamente.
Buscyl continúa consolidándose como una herramienta clave en la búsqueda de empleo, facilitando la conexión entre demandantes y empresas en Salamanca y en toda la comunidad autónoma.
