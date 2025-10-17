86.000 salmantinos solicitan el Buscyl y el 80% ya ha recibido respuesta

La plataforma de búsqueda de empleo Buscyl ha superado las 86.000 solicitudes registradas en la provincia de Salamanca, según datos oficiales. De estas, el 80% ya han sido enviadas a las empresas correspondientes, lo que refleja una alta tasa de gestión y respuesta.

Este sistema, impulsado por la Junta de Castilla y León, ha sido especialmente valorado por su agilidad y eficacia en la intermediación laboral. Los usuarios destacan su facilidad de uso y la rapidez en la tramitación, lo que ha contribuido a su éxito en la provincia.

A pesar del alto volumen de solicitudes, se mantiene un compromiso con la calidad y la atención personalizada, garantizando que cada candidatura sea revisada y gestionada adecuadamente.

Buscyl continúa consolidándose como una herramienta clave en la búsqueda de empleo, facilitando la conexión entre demandantes y empresas en Salamanca y en toda la comunidad autónoma.