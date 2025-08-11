Más de 87.600 citas anuladas en Atención Primaria de Salamanca

Un total de 87.612 pacientes salmantinos no se presentaron a sus citas programadas en Atención Primaria durante el año 2024. Esta cifra, que se sitúa como la tercera más alta de Castilla y León, pone de manifiesto un grave problema de absentismo que afecta directamente a la eficiencia del sistema de salud. En términos de porcentaje, supone que casi el 3% del total de las consultas agendadas en la provincia se desperdiciaron.

El problema no se limita a la Atención Primaria. En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 12.275 pacientes no acudieron a su primera consulta de atención hospitalaria, una cifra que encabeza la lista de los catorce hospitales públicos de la comunidad. Esta situación, que se traduce en un 7% del total de citas, es especialmente preocupante en especialidades como Psiquiatría o Ginecología.

Incluso en las intervenciones quirúrgicas programadas, donde la falta de asistencia es menos común, Salamanca se encuentra entre las provincias más afectadas. Un total de 62 pacientes no se presentaron a sus operaciones, lo que supone un 0,3% del total. El Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Complejo Asistencial de Burgos son los que registran un mayor número de ausencias.

El absentismo hospitalario se extiende a toda la comunidad. En Castilla y León, cerca de 100.000 pacientes no asistieron a su primera consulta en alguno de los catorce hospitales públicos. Este 7% de citas perdidas podría ser aprovechado por otros pacientes y agilizar la lista de espera.