Hasta 9,6 millones de euros en ayudas para la retirada de transportistas autónomos mayores y vulnerables

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, ha otorgado este año un total de 9,6 millones de euros en ayudas.

Estos fondos están destinados a facilitar la retirada de la actividad a empresarios autónomos del transporte por carretera. La medida tiene un doble propósito: afrontar la problemática de la elevada edad de muchos titulares de microempresas de transporte y avanzar en la modernización del sector. Además, busca salvaguardar la salud de los profesionales más vulnerables y preservar la seguridad vial en las carreteras.

Estas ayudas están dirigidas a transportistas autónomos que, voluntariamente, deseen abandonar la profesión. Los beneficiarios deben cumplir con ciertos criterios, siendo el principal tener 63 años o más, o bien haber sido declarados con una incapacidad permanente absoluta o total para ejercer como transportista.

Un requisito adicional es que al menos una de las autorizaciones de transporte público de su titularidad debe estar en vigor al momento de presentar la solicitud y hasta que se formalice la renuncia tras recibir la ayuda.

Esta política modernizadora e impulsora de la seguridad se enmarca dentro del Plan Impulsa, una iniciativa clave de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio.

En el presente año (2025), 321 transportistas autónomos han sido beneficiarios de estas ayudas, cuyo listado completo está disponible para consulta en la sede electrónica del Ministerio de Transportes.