Abierta la consulta pública sobre una nueva línea de ayudas para impulsar la industrialización de la construcción
El nuevo texto enmarcado en la estrategia PERTE regula la concesión de ayudas para modernizar el sector
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto el trámite de consulta pública previa a las bases reguladoras de cara a conceder subvenciones públicas que irán destinadas a la industrialización de uno de los sectores más importantes del país, el de la construcción.
Esta nueva norma servirá para orientar a proyectos con un impacto transformador de manera real, que sirvan para impulsar el propio sector, agilizando los procesos y promoviendo todo tipo de proyectos innovadores.
De este modo, se incrementa la oferta de vivienda, se moderniza el sector, se mejora la sostenibilidad, se favorece el empleo y se impulsa la colaboración entre las empresas privadas y las instituciones públicas.
A través de este enlace, todo ciudadano podrá acceder al proyecto, que estará operativo hasta el 25 de mayo de 2026.
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