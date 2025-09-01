Abierta la convocatoria 2025 de ayudas a la rehabilitación de edificios en Salamanca

El Patronato de la Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca ha abierto hoy, 1 de septiembre, el plazo para solicitar las ayudas municipales a la rehabilitación de edificios residenciales correspondientes al año 2025.

Con un presupuesto total de 1 millón de euros, estas ayudas continúan la línea de convocatorias anteriores, con más de 3,8 millones de euros otorgados desde 2018 a 236 comunidades de vecinos. El objetivo principal es la retirada de elementos con amianto, pero también se apoyan obras para mejorar la accesibilidad y conservar los elementos comunes de los edificios.

Plazo de solicitud

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de octubre de 2025, preferentemente de forma electrónica, a través del Registro General del Ayuntamiento o en los lugares establecidos por la Ley del Procedimiento Administrativo Común. El modelo de solicitud está disponible en la web municipal: https://www.aytosalamanca.es/en/w/ayudas-a-la-rehabilitación

¿Quién puede solicitar la ayuda?

Comunidades de propietarios de edificios de uso residencial colectivo.

Propietarios únicos de edificios de vivienda colectiva.

Propietarios de viviendas unifamiliares.

Quedan excluidos los edificios situados en entornos residenciales de rehabilitación programada, ya que cuentan con sus propias ayudas.

Actuaciones subvencionables

Sustitución y/o retirada de materiales que contengan amianto, cumpliendo el RD 396/2006 y la nueva Ordenanza Municipal sobre el Amianto (aprobada el 9 de mayo de 2025).

Mejora de la accesibilidad en elementos comunes o en viviendas unifamiliares.

Obras complementarias de conservación en elementos comunes.

Se incluirán como subvencionables las actuaciones necesarias para sustituir los materiales retirados con amianto.

Cuantía de la ayuda

Hasta el 50% del presupuesto subvencionable.

Límite de 3.000 € por vivienda o por cada 100 m² de local u otro uso (según el certificado catastral).

Máximo 60.000 € por solicitud.

Solo se financiarán obras iniciadas a partir del 1 de marzo de 2022.

Sujeto al crédito presupuestario disponible.

Procedimiento de concesión

La adjudicación se hará mediante el sistema de concurrencia competitiva, valorando las solicitudes conforme a los criterios de preferencia establecidos en las bases de la convocatoria.

Las bases completas están disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia del 9 de julio de 2025 y en la web municipal mencionada.